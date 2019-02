Kardinalen-duo aan vooravond misbruiktop: homoseksualiteit is het probleem

Twee vooraanstaande kardinalen hebben in een open brief felle kritiek geleverd op het Vaticaan en de paus. Het seksueel misbruik binnen de kerk komt volgens hen doordat "de plaag" van homoseksualiteit steeds meer de agenda bepaalt binnen het Vaticaan.

Volgens de twee ultraconservatieve kardinalen, de Amerikaan Raymond Burke en de Duitser Walter Brandmüller, verkondigt de paus ten onrechte dat het misbruik komt door klerikalisme, oftewel de manier waarop sommige leden van de geestelijkheid zichzelf als een superieure groep boven de wet stellen.

De kritiek komt aan de vooravond van een grote bisschoppenbijeenkomst in het Vaticaan, die morgen begint. Daar zullen op verzoek van paus Franciscus zo'n 140 bisschoppen uit de hele wereld samenkomen om te spreken over het probleem van kindermisbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Zondag sluit Franciscus de bijeenkomst af met een toespraak.

Diepe morele crisis

NOS-Vaticaancorrespondent Andrea Vreede zegt dat volgens Burke en Brandmüller de kerk in een diepe morele crisis verkeert en dat de homoseksuelen in de kerk daarvoor grotendeels verantwoordelijk zijn. "Zij wilden dat de bijeenkomst ook zou gaan over het seksueel misbruik van jongvolwassen mannen door homoseksuele priesters. Volgens hen is dat onderwerp van de agenda gehaald."

Burke en Brandmüller betogen dat de kerk stuurloos is geworden omdat er van de juiste leer wordt afgeweken. In 2016 leverden zij samen met twee andere kardinalen felle kritiek op de paus, nadat hij een mogelijkheid had gecreëerd voor gescheiden katholieken die voor de wet zijn hertrouwd om toch ter communie te gaan.

Daarmee had de paus volgens de kardinalen de heiligheid van het huwelijk aangetast en de leer verkwanseld. Paus Franciscus heeft nooit rechtstreeks op deze kritiek gereageerd.