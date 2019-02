Niet normaal warm weekend in aantocht

De lente begint officieel pas over een maand maar komend weekend zal al volop sprake zijn van lenteweer. De temperatuur kan volgens Weerplaza 6 tot 7 graden hoger liggen dan normaal.

In het zuiden van het land kan het kwik stijgen tot 14 tot 15 graden en op sommige plekken zelfs tot 16 graden. In het noorden kan het 12 of 13 graden worden. Dat is erg hoog voor deze tijd van het jaar.

Over het algemeen is het weer in Nederland gedurende de wintermaanden erg wisselvallig. Weerman Peter Kuipers Munneke legt uit dat dat komt doordat de wind hier een grote rol speelt. In de zomer wordt de temperatuur juist vooral beïnvloed door de zon.

Vorig jaar waren de temperaturen in februari laag door de aanvoer van koude lucht uit het noordoosten. Nu komt een warme luchtstroom uit het zuiden en midden van Europa, zegt Kuipers Munneke.

Afgelopen week was in Nederland ook al mooi weer. Afgelopen zaterdag werd zelfs een warmterecord gebroken.

Weerplaza verwacht dat het na zondag droog blijft, maar dat de temperatuur wat zal zakken en weer iets dichter bij de normale waarden komt.