Einde van de winterdip, Nederland geniet van lenteweer

Het mooie weer wordt vrolijk ontvangen. "Dat is logisch, het zonlicht wordt veel meer gewaardeerd na een periode van afwezigheid van licht in het algemeen", legt sociaal-psycholoog Paul van Lange uit. "Je lichaam heeft er baat bij door de vitamine D die je binnenkrijgt door de zonnestralen."

Vandaag is het precies honderd dagen geleden (7 november) dat lokaal een maximumtemperatuur van 15 graden werd bereikt. "We hebben echt een gebrek aan lekker weer gehad, dus we omarmen vandaag die zon."

Als vandaag in De Bilt de 15 graden wordt bereikt, mag 15 februari bestempeld worden als eerste officiële lentedag van 2019. Vorig jaar moesten we nog iets langer wachten: toen was 10 maart de eerste officiële lentedag. In Zuid-Limburg en Zuidwest-Brabant was het aan het begin van de middag overigens al 15,6 en 15,9 graden.