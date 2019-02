Consument somberder: 'We zien vooral dingen die ons geld kosten'

"Het is een beetje een raadsel waarom het vertrouwen is afgenomen", reageert hoofdeconoom van het CBS Peter Hein van Mulligen op de nieuwste cijfers van het consumentenvertrouwen. Vandaag werd bekend dat we voor het eerst in vier jaar pessimistisch zijn over de economie, terwijl we wel in economisch gunstige tijden zitten.

Normaal gesproken gaan consumentenvertrouwen en economische groei hand in hand. Waarom nu niet? Van Mulligen heeft geen alomvattend antwoord op die vraag, maar denkt aan een aantal oorzaken voor ons somberen. "We vragen mensen naar de economische situatie in algemeen en hoe ze naar hun eigen situatie aankijken. Die zijn nu beide negatief."

Het nieuws over de economie levert geen optimistisch beeld op, somt de econoom op. "De onzekerheid over de brexit, handelsoorlog met China, gele hesjes in Frankrijk en een kwakkelende Duitse economie." Maar dat betekent niet je het als Nederlander slecht hebt, zegt hij. "Zo is de kans op een baan groot, de arbeidsmarkt is goed: mensen komen makkelijk aan werk."