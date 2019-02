Vertrouwen consumenten voor het eerst in jaren negatief

Het vertrouwen van Nederlandse consumenten is voor het eerst in vier jaar tijd negatief. Zowel het oordeel over de stand van de economie als de bereidheid om grote aankopen te doen verslechterde iets.

Het consumentenvertrouwen is in februari uitgekomen op min 2, zo maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend. Het negatieve cijfer betekent dat er nu meer pessimisten dan optimisten zijn. Het vertrouwen daalt al maanden op rij en heeft nu het laagste punt sinds februari 2015 bereikt.

Toch hebben consumenten in december 2,3 procent meer besteed dan een jaar eerder. Onder meer aan voedingsmiddelen en auto's werd meer uitgegeven.

Dieptepunt in 2013

Ondanks de daling staat het consumentenvertrouwen nog altijd iets boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar, dat op min 3 ligt. Het dieptepunt werd bereikt tijdens de laatste economische crisis; in maart 2013 stond het cijfer op min 41.