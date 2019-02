Leerling klaagt Washington Post aan om video met Vietnamveteraan

De jongen die vorige maand te zien was in een massaal gedeelde video met een Vietnamveteraan, heeft een schadeclaim van 250 miljoen dollar ingediend tegen The Washington Post. In het filmpje lijkt het alsof hij een 64-jarige man van indiaanse afkomst treitert.

Op de beelden staat de 16-jarige Nick Sandmann bij het Lincoln Memorial in Washington minutenlang pal voor Vietnamveteraan Nathan Philips. Hij staart hem aan en glimlacht, terwijl Philips op een trommel slaat en zingt. Op de achtergrond joelen medeleerlingen van Sandmann.

De beelden gingen de wereld over en de leerling van een katholieke jongensschool uit Kentucky werd uitgemaakt voor racist. Ook werd zijn familie met de dood bedreigd. Sandmann zei eerder al dat hij tijdens de anti-abortusdemonstratie de gemoederen juist wilde bedaren.

Vooringenomen

Sandmann claimt nu dat The Washington Post hem ten onrechte heeft weggezet als racist. Ook vindt hij dat de krant vooringenomen is over Trump. De leerlingen droegen tijdens de demonstratie petjes met de campagneslogan van de president: Make America Great Again.

Achter het bedrag van 250 miljoen dollar zit volgens de leerling een gedachte: het is het bedrag dat Amazon-oprichter Jeff Bezos betaalde voor de krant in 2013.