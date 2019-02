'Vaticaan heeft handleiding voor priesters die kinderen krijgen'

Hoewel priesters zich moeten houden aan het celibaat, bestaat er in het Vaticaan een interne richtlijn hoe moet worden omgegaan met priesters die een kind hebben verwekt. Dat ontdekte de Ier Vincent Doyle, die zelf kind is van een priester. Het Vaticaan heeft het bestaan van het document bevestigd tegenover The New York Times.

Doyle was 28 jaar toen hij van zijn moeder hoorde dat de rooms-katholieke priester die zijn peetvader was, ook zijn biologische vader is. Hij zette een hulpgroep op voor kinderen van priesters, die net als hij worstelen met hun ongewilde rol in een kerkschandaal. Die groep, Coping International, wordt gevolgd door 50.000 mensen in 175 landen.

In zijn strijd voor erkenning van kinderen van priesters kreeg Doyle in 2017 van een aartsbisschop het interne document met richtlijnen te zien. Kopiƫren mocht hij het niet, maar voor Doyle was het bestaan ervan bewijs voor een nieuw schandaal in de katholieke kerk. "Want er zijn overal kinderen van priesters."

Die kinderen komen voort uit een relatie van een priester met een non of een vrouw van buiten de kerk, of zijn het gevolg van misbruik of verkrachting.

Verantwoordelijkheden

Bescherming van het kind staat in het interne document voorop. Een priester met een kind krijgt het "verzoek" uit te treden en zijn verantwoordelijkheden als vader op zich te nemen. Maar tegelijkertijd kan dat verzoek worden genegeerd, omdat een priester niet kan worden gedwongen het ambt te verlaten.

"Dat zou wel moeten gebeuren om de kerk transparant en integer te houden", zegt Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Universiteit van Tilburg. "Je zou denken dat de Heilige Stoel middelen ontwikkelt om die uittreding mogelijk te maken en de priesters bijvoorbeeld helpt met het opbouwen van een bestaan buiten het priesterschap."

Ierse richtlijnen

De Ierse katholieke kerk heeft inmiddels eigen richtlijnen, die zijn opgesteld in samenwerking met Vincent Doyle. Volgens die richtlijnen zijn priesters niet verplicht uit te treden, maar moeten ze wel hun verantwoordelijkheden als vader dragen, zowel persoonlijk als wettelijk, moreel en financieel.

De Rooms-Katholieke Kerk wordt al jaren geteisterd door schandalen, zoals het misbruik van minderjarige kinderen. Deze week vindt in het Vaticaan een bijeenkomst van alle bisschoppen plaats over bescherming van minderjarigen. Ook Vincent Doyle zal daarbij zijn om te praten over kinderen van priesters.