Kerk Texas publiceert namen van 286 van misbruik beschuldigde geestelijken

De leiding van de Rooms-Katholieke Kerk in Texas heeft de namen vrijgegeven van 286 geestelijken die ervan worden beschuldigd dat ze kinderen seksueel hebben misbruikt. Ze waren werkzaam bij veertien bisdommen in de Amerikaanse staat.

De openbaarmaking volgt op een vergelijkbare publicatie in de staat Pennsylvania. In augustus vorig jaar gaven de autoriteiten in die staat een rapport vrij waaruit bleek dat de afgelopen 70 jaar in Pennsylvania meer dan duizend kinderen zijn misbruikt door 300 priesters. In navolging van dat rapport traden zo'n 50 bisdommen in het hele land zelf naar buiten met verdenkingen tegen geestelijken.

Net als in Pennsylvania gaan sommige verdenkingen in Texas ruim zeventig jaar terug. Veel geestelijken die worden genoemd zijn inmiddels overleden. De namen zijn ook doorgegeven aan justitie in de staat.

'Kerk verscheurd'

"De bisschoppen van Texas hebben besloten de namen van deze priesters vrij te geven omdat het juist en rechtvaardig is", zegt kardinaal DiNardo van het bisdom Galveston-Houston. "Namens iedereen die nalatig is geweest, bied ik mijn excuses aan. Onze kerk is verscheurd door deze wond en we moeten stappen ondernemen voor herstel."

Volgende maand reizen bisschoppen vanuit de hele wereld naar Rome voor een bijeenkomst met paus Franciscus over misbruik in de kerk. Een van de doelen van dat overleg is het opstellen van algemeen geldende protocollen waarin is vastgelegd hoe moet worden omgegaan met misbruik.