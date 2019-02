Weer scrabblewoord aan de hemel: supersneeuwmaan vanavond te zien

De maan verschijnt vanavond in een bijzondere vorm. Vanavond is een zogenoemde 'supersneeuwmaan' te zien.

Het belooft de grootste volle maan van het jaar te worden omdat de maan dan 356.761 kilometer van de aarde staat. Dat is de kortste afstand tussen aarde en maan in 2019. De verste afstand is 406.697 kilometer omdat de maan in een ovale baan rond de aarde draait.

Het is een supermaan omdat de afstand zo kort is én omdat het volle maan is. De maan komt om iets over 10.00 uur vanochtend het dichtst bij de aarde. Rond 17.00 uur is het precies volle maan. Als het een uur later donker wordt, is de supersneeuwmaan pas goed te zien. In het zuiden waarschijnlijk het best, omdat het in de loop van de dag in het noorden bewolkt wordt.

De toevoeging 'sneeuw' komt van de oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika. Bepaalde indianenstammen noemden de tweede volle maan van het jaar (in februari) een sneeuwmaan, omdat het dan vaak sneeuwt.