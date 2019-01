Superbloedwolfmaan goed te zien, bekijk hier de beelden

"Dan kunnen we de maan nog wel enigszins zien, maar dan kleurt hij donkerrood en dat noemen we dus een bloedmaan. Het is eigenlijk een totale maansverduistering."

De volgende keer dat er weer een superbloedwolfmaan is, is pas in 2037.

Via NOS Ooggetuige kregen we tientallen foto's binnen, een selectie: