Volle maan, bloedmaan, superbloedmaan? Nee: vannacht zie je de superbloedwolfmaan

Hoe fraai zo'n totale maansverduistering ook is - zeker als de maan zo relatief dicht bij de aarde staat - astronomen hebben toch wat gemengde gevoelens bij alle mediabelangstelling voor het verschijnsel. "Wetenschappelijk is er natuurlijk niets aan de hand, maar het is wel heel goed dat mensen gewoon een keer naar boven kijken", zei planeetonderzoeker Daphne Stam van de Technische Universiteit Delft eerder deze maand.

Sterrenkundige Lucas Ellerbroek is het daarmee eens. "Sommige collega's doen er wat lacherig over, maar de maan is er altijd. Het is het eerste wat opvalt als je naar de hemel kijkt. En zo'n bloedmaan, een soort avondrood gereflecteerd door de maan, dat is altijd leuk om te vertellen."

Een beetje bijzonder is het toch. Vorig jaar waren er twee volledige meerdere maansverduisteringen (waaronder een 'blauwe superbloedmaan' en de langste maansverduistering van de eeuw), maar de volgende totale maan-eclips zal in Nederland pas in mei 2025 te zien zijn. En een 'superbloedwolfmaan' hebben we deze eeuw maar drie keer. De volgende is pas in 2037.