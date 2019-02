Dag van de waarheid voor KLM-topman Pieter Elbers: waarom al die opwinding?

Topman Smith wil de luchtvaartcombi bestuurlijk stroomlijnen, in plaats van de slingerweg langs ingewikkelde bloedgroepen. Het credo van de in 2003 gecreëerde fusiemaatschappij was one group, two airlines, maar is vooral in dat laatste blijven steken. KLM is er trots op dat het dit jaar zijn eeuwfeest kan vieren, dus hoezo Frans?

De fusie in 2003 was noodzakelijk, vindt luchtvaarteconoom Floris de Haan. "KLM was te klein om onafhankelijk te blijven, met een hele kleine thuismarkt. Met Air France heeft KLM toegang tot de Franse markt en daarmee tot de wereldmarkt."

"De ophef, vooral in de media, heeft ook alles te maken met de verbondenheid die wij allemaal wel voelen met de luchtvaart en de KLM", zegt luchtvaarteconoom Floris de Haan. "Het is het grote belang van KLM en Schiphol voor de Nederlandse economie. Via Schiphol zijn we verbonden met de hele wereld. Grote bedrijven zouden niet hier zitten zonder een grote luchthaven. De bloemenveiling zou hier niet zitten zonder Schiphol en KLM. Het is in de wereldeconomie van groot belang verbonden te zijn."

Als de raad van commissarissen van Air France-KLM tegen de herbenoeming van Elbers stemt heb je de poppen aan het dansen, is de verwachting. KLM'ers zullen dit niet begrijpen en het zal de werkverhoudingen flink verzieken.

Verschillen

Air France en KLM verschillen nogal in grootte, cultuur en winstgevendheid. Qua vloot en routes is Air France bijna twee keer zo groot als KLM. Air France heeft 304 vliegtuigen, KLM 166 vliegtuigen. In cargo (vracht) heeft KLM vier vliegtuigen, Air France twee.

In winstgevendheid is het precies omgekeerd: KLM verdient het meeste geld voor de groep. In de afgelopen vijf jaar zorgde Air France voor een operationeel resultaat van 1,4 miljard euro, KLM 3,11 miljard euro, meer dan het dubbele, met minder vliegtuigen, routes en passagiers.