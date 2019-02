34 migranten van rubberboot geplukt bij Dover

De Britse grenspolitie heeft op Het Kanaal een boot onderschept met 34 migranten. Dat gebeurde voor de kust van Dover. De opvarenden, onder wie kinderen, zijn naar het vasteland gebracht.

De migranten zaten op een kleine opblaasbare motorboot. Hun nationaliteit is nog niet bekend. In Dover zullen ze worden ondervraagd. Drie mannen zijn opgepakt op verdenking van overtreding van de immigratiewet.

De meeste mensen die zich vanuit Europa in het Verenigd Koninkrijk willen vestigen, proberen dat land binnen te komen door zich te verstoppen in vrachtwagens, maar boten worden steeds populairder.

Patrouilles

Om daarmee de strijd aan te binden, hebben de Britse autoriteiten de bewaking opgeschroefd. Zo zijn twee patrouilleboten uit de Middellandse Zee teruggehaald om Het Kanaal in de gaten te houden. Ook zijn afspraken gemaakt met Frankrijk.

Volgens cijfers van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken werden in december zo'n 250 pogingen ondernomen om Het Kanaal over te steken en in januari 90. Ongeveer de helft van die pogingen werd vroegtijdig voorkomen door de Franse autoriteiten.