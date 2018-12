Britten zetten extra patrouilleschepen in op het Kanaal

De Britse regering intensiveert de patrouilles op het Kanaal tussen Engeland en Frankrijk. Reden daarvoor is dat steeds meer asielzoekers in soms kleine bootjes de drukbevaren zeestraat willen oversteken in een poging om Groot-Brittanniƫ te bereiken.

De druk op minister van Binnenlandse Zaken Javid om actie te ondernemen om de stroom vluchtelingen onder controle te krijgen, is de laatste tijd toegenomen. Op de achtergrond speelt mee dat veel Britten twee jaar geleden voor de brexit stemden om de in hun ogen oneindige stroom van migranten een halt toe te roepen.

Minister Javid zegde vorige week al zijn geplande vakantie af vanwege de zaak. Vanavond nam hij na crisisoverleg het besluit om twee patrouilleboten uit de Middellandse Zee terug te roepen. Zij voegen zich bij de drie vaartuigen die nu al patrouilleren op het Kanaal.

Mensensmokkelaars

In heel 2018 hebben 539 mensen geprobeerd het Kanaal per bootje over te steken. Sinds begin oktober is het aantal sterk gestegen. Vluchtelingen zouden door mensensmokkelaars worden aangemoedigd om nog voor de brexit de oversteek te wagen, zogenaamd omdat de controles daarna strenger zouden worden.

Eerder vandaag trof de politie op een strand in het zuidwesten van het land een groep van 12 migranten aan uit Iran. Een van hen was een kind van 10 jaar.