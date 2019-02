Het duurt nog wel een jaar voordat een helm op de snorfiets verplicht is

Er komt een helmplicht voor snorfietsers, maar wanneer precies is nog niet duidelijk. Minister Van Nieuwenhuizen schrijft aan de Tweede Kamer dat de wetswijziging die daarvoor nodig is in ieder geval negen tot twaalf maanden duurt.

Vorig jaar nam de Tweede Kamer een motie aan van het CDA, waarin werd gevraagd om een helmplicht voor snorfietsers. Van Nieuwenhuizen wil die wens uitvoeren, maar zorgvuldigheid kost tijd, is haar boodschap.

Overgangsperiode

Zo moet er onderzoek worden gedaan naar de neveneffecten van een helmplicht. Gaan mensen kiezen voor een andere vorm van vervoer en zo ja, welke? Ook moet goed onderbouwd worden waarom de helmplicht wel voor snorfietsers zou moeten gaan gelden, terwijl je op een (elektrische) fiets die net zo snel gaat geen helm op hoeft. De minister wil ook weten of de maatregel wel te handhaven is.

Als de wetswijziging dan uiteindelijk in het Staatsblad staat, zal de helmplicht nog niet direct ingaan. Van Nieuwenhuizen voorziet dat er een redelijke overgangsperiode nodig is, omdat de bestuurders van de ongeveer 700.000 snorfietsen in Nederland wel de gelegenheid moeten hebben om een geschikte helm te kopen. En die moet dan wel beschikbaar zijn.