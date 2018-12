Tweede Kamer wil helmplicht voor snorfietsers

De Tweede Kamer wil een helmplicht voor snorfietsers. Een meerderheid is het eens met het pleidooi van 130 artsen dat een helm voor deze groep de verkeersveiligheid vergroot en vindt een draagplicht wenselijk.

Bestuurders van snorfietsen, met een blauw kenteken, mogen nu zonder helm op het fietspad rijden. Ze mogen niet harder dan 25 kilometer per uur. De artsen, die de Kamer vandaag een petitie aanboden, zeggen dat tientallen snorfietsers per jaar bij ongelukken om het leven komen en dat zo'n tachtig ernstig schedelletsel oplopen. Ze denken dat het aantal doden met bijna de helft zal afnemen als er een helmplicht komt.

Rest van je leven

De kwestie van de helm voor bestuurders van snorfietsen kwam onlangs ook al aan de orde in de Kamer en toen voelde minister Van Nieuwenhuizen er weinig voor. Maar een Kamermeerderheid vindt de argumenten van de artsen zo overtuigend dat de plicht er toch moet komen. CDA-Kamerlid Von Martels benadrukt dat je er de rest van je leven last van kunt hebben als je hoofdletsel oploopt.

Regeringspartij VVD en oppositiepartij PVV zijn tegen een verplichting. Zij willen het aan de individuele snorfietser overlaten of hij of zij een helm opzet. Tegenstanders gebruiken ook als argument dat bij de introductie van de snorfiets juist is onderstreept dat er geen helm voor nodig is, in tegenstelling tot voor een bromfiets.