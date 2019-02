Van Nieuwenhuizen: Schiphol groeit ook na 2020 door

Schiphol moet ook na 2020 blijven groeien anders verliest de luchthaven de concurrentiestrijd met andere luchtvaartknooppunten in Europa. Dat zegt minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat in een interview met de Volkskrant.

Tot en met 2020 geldt op Schiphol een plafond van 500.000 vluchten per jaar en dat plafond is nu al bereikt. Omwonenden en milieuorganisaties willen dat het aantal vluchten tot 2023 niet verder toeneemt, maar volgens Van Nieuwenhuizen zal de luchthaven na 2020 zeker verder groeien.

Puzzel

"Het wordt een puzzel. Het zal geen ongebreidelde groei zijn, zo van: vlieg maar raak, en het zal ook niet zijn: we zetten Schiphol op slot of we trekken de stekker eruit. Dat kan gewoon niet."

De groei van Schiphol ziet Van Nieuwenhuizen niet als bedreiging voor de klimaatdoelstellingen. "Het heeft geen zin om in je ­eigen land een bedrijfstak de nek om te draaien, om vervolgens te zien dat mensen vanuit België of Duitsland vertrekken. Daar schiet je voor het klimaat niets mee op."

Discriminatie

Ook Lelystad Airport gaat er volgens de minister gewoon komen. Het kabinet wil dat Lelystad een overloopluchthaven van Schiphol wordt. Vakantievluchten moeten naar Lelystad, zodat er op Schiphol ruimte komt voor intercontinentale vluchten en vrachtvluchten. Zelfstandige groei van Lelystad, door nieuwe aanbieders, was in de oorspronkelijke plannen niet de bedoeling. Maar de Europese Commissie keurde die plannen af, omdat ze in strijd zouden zijn met concurrentieregels.

"De wensen voor Lelystad zijn lastig te verenigen", zegt Van Niewenhuizen in de Volkskrant. "Aan de ene kant wil de Europese Commissie totaal aan het non-discriminatiebeginsel vasthouden, terwijl de ­Kamer vol gaat voor het selectiviteitsbeleid. Die eisen sluiten elkaar uit als je ze beide voor honderd procent toezegt. Ik moet dus een balans zoeken."