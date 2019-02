Nederlandse officieren van justitie naar VS en 'Costa del Crime'

Er komt permanent een Nederlandse officier van justitie in Spanje en de Verenigde Staten te zitten. Aanleiding zijn de problemen met Nederlandse criminelen ter plekke. Met name aan de Spaanse Costa del Sol, inmiddels ook wel 'Costa del Crime' genoemd, roept men al langer om Nederlandse hulp. De officier zal een schakel zijn tussen het Nederlandse OM en justitie in het land zelf.

In een gesprek met EenVandaag uitten de Spaanse politie en justitie onlangs grote zorgen over de vele gewelddadige, vaak drugsgerelateerde, incidenten met Nederlandse maffia-kopstukken aan de Spaanse kust. Het gaat steeds meer om liquidaties, aanslagen met bommen en vondsten van grote partijen cocaïne.

Vorige maand nog werd een Nederlander opgepakt bij de grootste marihuanavangst in Spanje ooit. De drugs waren bedoeld voor Nederland. De criminelen deinzen er niet voor terug om grof vuurwapengeweld in te zetten.

Het Openbaar Ministerie vindt een Nederlandse officier van justitie in andere landen nodig omdat criminaliteit al lang niet meer ophoudt bij de landsgrenzen. Het gaat volgens het OM om met name grotere zaken, zoals internationale fraude, mensensmokkel, witwassen, terrorisme, cybercriminaliteit, internationaal opererende drugskartels en andere vormen van criminaliteit waarbij mensen, goederen, data of geld de wereld overgaan.

Een vuist maken

Tot nu toe zit alleen in Italië een Nederlandse officier van justitie, liaisonmagistraat Hester van Bruggen. Zij merkt elke dag de meerwaarde van haar aanwezigheid in het land.

"Het zwaartepunt van mijn werk ligt vooral in het aanpakken van georganiseerde migratiecriminaliteit. Dat is meer dan 'zomaar' smokkel. Het gaat daarbij om handel in mensen, verkrachting, marteling, moord, orgaanhandel en witwassen. Alleen door internationaal samen te werken boek je resultaat en kan een vuist worden gemaakt tegen leden van mensenhandelnetwerken."

Het OM kiest nu voor een intensievere samenwerking met Spanje en de Verenigde Staten, omdat met die landen al intensief justitieel rechtshulpverkeer plaatsvindt. Ook heeft het meer plekken op het oog voor een vaste post, zoals in Azië of Latijns-Amerika. Of dat gaat gebeuren is afhankelijk van het beschikbare geld.