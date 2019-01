Grootste marihuanavangst ooit in Spanje was ook bedoeld voor Nederland

De Spaanse autoriteiten hebben in Catalonië in totaal 2700 kilo marihuana in beslag genomen. De drugs stonden op het punt om via vrachtwagens vervoerd te worden naar Nederland en het Verenigd Koninkrijk, verstopt in onder meer bokszakken, bierfusten en poefs.

Volgens de Guardia Civil is het de grootste marihuanavangst ooit in Spanje. De totale straatwaarde van de drugs ligt op 30 miljoen euro. Bij de actie zijn 25 personen opgepakt. Onder de gearresteerden zit zeker één Nederlander.

Daarnaast werden invallen in zeventien panden gedaan, waarbij 160.000 euro aan contant geld in beslag werd genomen. Bij een van de criminelen was 75.000 euro verstopt in de garagevloer. In kustplaats Cabrera de Mar troffen agenten een laboratorium aan waarin hasjolie werd gemaakt.

De politie kwam de bende in april op het spoor, toen 400 kilo marihuana en 20 kilo hasj werden aangetroffen tussen pallets vol groenten en fruit in een vrachtwagen die onderweg was naar Nederland. Daarna zijn de criminelen gemonitord, om ze op heterdaad te kunnen betrappen.