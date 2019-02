Goedkoop ontbijten bij Ikea nog mogelijk, maar dan moet je wel lid zijn

Een broodje, een croissant, een plakje kaas (of ham), boter, jam en een warm drankje en dat allemaal voor één euro. Het ontbijt bij de Ikea is een begrip voor veel mensen. Maar wie sinds donderdag bij de woongigant wil ontbijten, is iets meer geld kwijt dan voorheen.

Opvallend is dat vooral bezoekers zonder Ikea Family-pas duurder uit zijn. Het woonwarenhuis biedt nu twee ontbijtvarianten aan in plaats van één. Voor een croissantje en een warme drank betalen niet-leden 1,50 euro in plaats de ledenprijs van 60 cent. En wie voor een uitgebreider ontbijt gaat, telt 3,45 euro neer in plaats van 1,20 euro.

'Trouwste klanten'

De van oorsprong Zweedse winkel heeft de prijsverhoging van het ontbijtje ook online aangekondigd. "We denken dat we een eigentijdser en voedzamer alternatief hebben voor dit ontbijt, voor slechts 20 cent meer", aldus de woongigant op zijn website. Ook schrijft Ikea dat de kwaliteit van de ingrediënten nu beter is. "Zo zit er nu bijvoorbeeld een Waldkornbroodje bij in plaats van een Kaiserbroodje", zegt een woordvoerder.

Volgens de woordvoerder waren de ontbijtklanten al voornamelijk Ikea Family-leden. "Zo'n 90 procent van de ontbijtklanten is lid van Ikea Family. Dat zijn onze trouwste klanten en die willen we zoveel mogelijk gunstige prijzen aanbieden." Met de aanpassing van de prijzen wil Ikea meer mensen stimuleren om lid te worden, zegt de woordvoerder.