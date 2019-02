Opnieuw protest tegen 'foute' Duitse kerkklokken

Het Openbaar Ministerie in de Duitse deelstaat Thüringen onderzoekt een aangifte tegen de Evangelische Kerk in Midden-Duitsland (EKM). In vijf kerkgebouwen van dit genootschap hangen klokken uit de nazitijd met opschriften of symbolen die daarnaar verwijzen.

Om welke kerkgebouwen het gaat is niet bekendgemaakt. Naar verluidt draagt een van de klokken het opschrift "Gegoten in het tweede jaar van de nationale verheffing onder Führer en kanselier Adolf Hitler". Ook zou een hakenkruis zijn aangebracht. Op een andere klok zou een reliëf van Hitler te zien zijn.

De regering van Thüringen stelt de betrokken kerkgemeenten een vergoeding in het vooruitzicht voor het verwijderen van de nazisymboliek.

Geen reactie op klacht

De klacht is ingediend door een inwoner van Saarland die eerder protesteerde tegen een 'foute' klok in de plaats Herxheim am Berg, in de buurt van Mannheim. Daarop staat een hakenkruis en de tekst "Alles fuer's Vaterland - Adolf Hitler".

De man zei tegen de regionale Duitse omroep MDR dat de klokken strijdig zijn met de wet die het bezit of gebruik van nazirelieken strafbaar stelt. Hij heeft in november meerdere keren bij de EKM geklaagd, maar die antwoordde niet, zegt hij.

De EKM zei tegen de MDR dat de kwestie in april met de betrokken gemeenten wordt besproken. Bij dat gesprek is ook de Joodse gemeenschap in Thüringen uitgenodigd. Die wil dat de klokken zo snel mogelijk verwijderd worden.

In Herxheim am Berg bleef de klok hangen als herinnering aan het pijnlijke verleden. Wel kwam er een plaquette op het kerkgebouw met informatie over de klok.