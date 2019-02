Britse reactie op brexitmonster van Blok: we kunnen wel tegen een grapje

"Wij Britten zijn altijd wel in voor een grapje", reageert Peter Wilson, de Britse ambassadeur in Nederland op Bloks brexit-beest. Hij tilt niet zwaar aan de blauwe mascotte die vanochtend opdook op het bureau van de minister van Buitenlandse Zaken.

De harige knuffel die simpelweg 'brexit' is gedoopt, is onderdeel van een campagne waarin het Nederlandse bedrijfsleven wordt aangespoord zich voor te bereiden op een Brits vertrek, met alle verschillende scenario's. "There is no need to feel blue about it", grapte Wilson in het radioprogramma Nieuws en Co. Met andere woorden: zit er niet over in.

Innige band

Hij vindt het goed te begrijpen dat Blok zijn burgers wil voorbereiden op alle scenario's. "Wij doen hetzelfde in de UK, zeggen dat we ons moeten voorbereiden op het scenario dat er een brexit komt zonder deal." Hij benadrukt dat het topprioriteit voor zowel de EU als het Verenigd Koninkrijk is om wél tot vervangende afspraken te komen.

Wilson onderstreept dat Nederland en Groot-Brittannië een diepe en innige band hebben. "Die was er al voor brexit en zal er na brexit ook blijven." En subtiel verwijzend naar het brexit-monster: "We hebben hetzelfde gevoel voor humor. Het is belangrijk om dat gevoel en de oprechtheid te houden. Onze burgers kunnen het goed vinden met elkaar. Dat zie ik absoluut doorgaan, ongeacht wat er gebeurt in het brexitdebat."

Belachelijk monster?

De foto van Blok met de Brexit-pop heeft de pers in Groot-Brittannië (en ver daarbuiten) wel even beziggehouden vandaag. De sensatiekrant The Sun noemt het een "belachelijk monster", dat bedoeld is om bedrijven bang te maken. Ook gerenommeerde media als The Guardian en de BBC besteedden er aandacht aan.

De laatstgenoemde concludeert: "Het harige monster is een poging om wat van de somberheid weg te nemen, in ieder geval voor de Nederlanders." En dat lijkt gelukt, als we de sociale media mogen geloven.