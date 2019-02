Wat doet dit blauwe beest op het bureau van minister Blok?

Is het een brexitwuppie, een vriend van Pino, een van de figuren uit de film Monsters en co of de knuffel van Stef Blok? Het poserende 'blauwe brexit-dier' dat op het bureau van de minister van Buitenlandse Zaken ligt roept in ieder geval veel vragen op.

Vanochtend zette minister Blok een foto van het fluffy figuur op Twitter met de tekst: "Zorg dat Brexit jou niet in de weg zit.... of ligt."

"Brexit" is de naam

Het ministerie laat aan de NOS weten dat "Brexit", zoals het dier heet, vanaf vandaag in de campagne over de brexit terecht is gekomen.

De campagne moet bedrijven naar het Brexitloket van de Rijksoverheid lokken. Daar kunnen ondernemers een vragenlijst (de Brexit Impact Scan) invullen om te zien welke gevolgen de naderende uittreding van Groot-Brittannië uit de Europese Unie heeft voor hun bedrijf.

Het bestaan van het Brexitloket zal de komende tijd op verschillende manieren kenbaar worden gemaakt. We gaan "Brexit" zeker vaker zien, aldus het ministerie. Het dier siert inmiddels ook de startpagina van het Brexitloket: