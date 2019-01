Campagne spoort mkb'ers aan zich nu echt op brexit te gaan voorbereiden

De overheid start met een uitgebreider reclamecampagne over de brexit. Het moet mkb'ers duidelijk worden dat zij zich nu echt moeten voorbereiden, als ze dat nog niet gedaan hebben. Vanaf vandaag worden radiospotjes en reclameborden ingezet.

Een campagne lijkt wel nodig, want een groot deel van de mkb'ers is nog niet echt met de brexit bezig. Dat bleek vorige maand uit een enquĂȘte: slechts 24 procent van de ondervraagde ondernemers zei goed voorbereid te zijn op het uittreden van het VK uit de Europese Unie. Bijna een derde is nog helemaal niet goed voorbereid.

Toch zal er waarschijnlijk veel veranderen voor de Nederlandse bedrijven die met onze overzeese buren handel drijven als het VK over twee maanden de Europese Unie verlaat.

Bedrijfsscan

Een goed begin voor ondernemer is volgens de twee betrokken ministeries het invullen van de Brexit Impact Scan. Aan de hand van die online bedrijfsscan kunnen bedrijven controleren wat ze moeten doen om zich voor te bereiden op het vertrek van het VK uit de Europese Unie.

De impactscan bestond overigens al anderhalf jaar, maar volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt hij steeds vaker ingevuld. Het is nu zo'n 300 keer per dag, vorig jaar juli was dat drie keer minder.