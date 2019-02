Kabinet wil 'boete op boete' voor mensen met schulden aanpakken

Noodmaatregelen

Van Ark maakte gisteren een aantal tijdelijke spoedmaatregelen bekend. Ze wil onder meer dat op 1 januari 2020 een einde komt aan de mogelijkheid voor de Belastingdienst om bij mensen met problematische schulden automatisch 500 gulden af te schrijven. Daarnaast kondigt ze aan dat er minder da toeslagen.

Deze maatregelen zijn genomen om snel iets te doen voor mensen met hoge schulden en een laag inkomen, die te weinig overhouden om van te leven. Het wachten is ondertussen op de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet, die structureel moet regelen dat mensen na beslaglegging door schuldeisers zeker 90 procent van het wettelijk minimuminkomen overhouden om van te leven. Nu gaat dat nog vaak fout, omdat de regeling ingewikkeld is en instanties langs elkaar heen werken. Mensen komen dan onder het bestaansminimum.

De wet is al in 2017 aangenomen door Tweede en Eerste Kamer, maar nog niet is ingevoerd. Van Ark vroeg in januari nog eens twee jaar geduld, omdat de Belastingdienst en het UWV de automatiseringssystemen nog niet op orde hebben. De maatregelen die zij gisteren aankondigde zijn bedoeld om de nood in tussentijd te lenigen.