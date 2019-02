Soepelere regels voor bloeddonatie door homo's

De regels voor bloeddonatie door homoseksuele mannen worden versoepeld. Homo's mogen nu pas bloed geven als ze twaalf maanden geen seks hebben gehad. Bloedbank Sanquin gaat die termijn bekorten tot vier maanden.

D66-fractievoorzitter Jetten zei vanochtend dat de periode van twaalf maanden niet meer van deze tijd is, en bovendien discriminerend.

Veilige termijn

De 'wachttijd' heeft te maken met het risico op een besmetting met hiv. Die is bij mannen die seks hebben met andere mannen veel groter dan bij andere mensen. Sanquin-onderzoeker Zaaijer zegt dat de twaalf maanden ooit gekozen is omdat dat een veilige termijn was, maar hij noemt die nu te lang. Volgens hem blijkt uit nieuwe gegevens dat de termijn nog dit jaar veilig kan worden teruggebracht tot vier maanden.

Zaaijer blijft er wel bij dat homo's bij bloeddonatie anders behandeld moeten worden dan hetero's. "Ook een hetero-donor met een avontuurlijke levensstijl levert nog steeds een verwaarloosbaar risico voor de veiligheid van het bloed."

Wanneer het nieuwe beleid ingaat, is nog niet duidelijk, maar minister Bruins zal binnenkort de Tweede Kamer informeren.

Hans Zaaijer van Sanquin vertelt waarom homoseksuele mannen nu pas na twaalf maanden bloed mogen geven. "Wij gaan niet experimenteren met de veiligheid van de patiƫnt. We verkorten pas als gebleken is dat dat veilig is, en dat weten we nu."