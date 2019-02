Lhbt-leeslijst moet bij scholier begrip kweken voor anders-zijn

Japin zegt in het voorwoord: "Het is fijn om te lezen over mensen zoals jijzelf, maar het is misschien nog wel belangrijker om te lezen over het leven van anderen, over dingen die je zelf niet meemaakt of die jij persoonlijk anders voelt."

Collega-auteur Özcan Akyol heeft een fragment uit Zilver van Adriaan van Dis gekozen dat gaat over een verwarrende zoektocht van de hoofdpersoon en het taboe op anders-zijn. "Door het lezen van dit boek realiseerde ik me hoe moeilijk het is om toe te geven aan wat je werkelijk voelt, wanneer dat gevoel afwijkt van dat van de dominante massa."

Rik van de Westelaken

Een gedeelte uit De dagen van de bluegrassliefde van Edward van de Vendel is de keuze van presentator Rik van de Westelaken. Hij legt uit dat het verhaal en de hoofdpersoon Tycho veel indruk op hem hebben gemaakt: "Zoals Tycho zich voelt, zo voelde het voor mij ook, de allereerste keer dat ik verliefd was op een jongen".

Lezers kunnen stemmen op hun favoriete fragment; het winnende krijgt de titel 'Beste Queer Fragment'.

Minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven ondersteunt het initiatief met een filmpje. Ze verwijst naar het onderzoek van Columbia University waarin lhbt-leerlingen aangaven dat "de lesstof en de verhalen in boeken en films vaak uitgaan van een heteronorm". Van Engelshoven roept op om met elkaar in gesprek te gaan "over liefde in de literatuur in al haar vormen".