Tinderen tot je 80ste: hoe liefde op bestelling de samenleving beïnvloedt

Valentijnsdag, de dag van de liefde. Hoe die liefde tot stand komt is met de opkomst van datingapps ingrijpend veranderd. Waar een aantal jaar geleden nog een taboe lag op het gebruiken van online datingwebsites of datingapps, is dat nu de gewoonste zaak van de wereld. Wat is de impact daarvan op relaties en blijft Valentijnsdag wel de dag om de liefde te vieren, of wordt het een dag om juist de liefde te evalueren, zoals hoogleraar sociale demografie Jan Latten stelt?

Chloe (niet haar echte naam, red.) had 9 maanden een relatie. "Ik voel me er nog steeds schuldig over, maar na een half jaar dacht ik: is dit het nou? Er was eigenlijk geen enkel stom ding aan hem te benoemen, maar toch bleef die vraag in mijn hoofd zitten. Na negen maanden heb ik er een punt achter gezet, terwijl ik daar geen reden voor had."

Een van de gevolgen van de verandering van het datinglandschap is dat langdurige monogamie meer en meer in twijfel wordt getrokken, zegt Elisabeth Timmermans, een van de eerste academici die onderzoek deed naar datingapps, en schrijver van het boek Liefde in tijden van Tinder.

De grote meerderheid van de vrijgezellen wil wel liefde en een relatie, maar is al snel op elkaar uitgekeken, zegt Timmermans. "Het is inmiddels veel normaler om bij een beetje twijfel te zeggen: laten we stoppen en de pagina omslaan. We denken dat geluk maakbaar is, daarom willen we alleen het beste. Ook in een partner."