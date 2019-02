YouTuber Wouter over artikel 13: 'Deze politici plaatsten nog nooit een meme'

"Dames en heren, welkom bij een nieuwe Wie is de Mol-hints en aanwijzingen", opent YouTuber Wouter van der Vaart zijn meest recente video. In de video's bespreekt hij afleveringen van het populaire tv-programma aan de hand van fragmenten. Iets wat door het nieuwe artikel 13, wellicht binnenkort niet meer online te zien is. Die Europese auteursrechtenwetgeving werd gisteren aangenomen.

Door deze nieuwe wetgeving worden techplatforms als YouTube en Facebook verantwoordelijk voor de schending van de auteursrechten. De verwachting is dat de platformen strengere filters zullen invoeren, die veel content als auteursrechtenschending zien. Zo zijn ze er zeker van dat ze geen claims krijgen.

Deskundigen denken dat die herkenningssystemen nog niet goed genoeg zijn. Die moeten dan bepalen of iets de auteursrechten schendt, of juist niet. Iets wat Van der Vaart een zorgelijke ommekeer vindt. "Ik denk dat kleinere partijen de dupe gaan worden en dat dat uiteindelijk de groei van internet en misschien zelfs wel de economie zal belemmeren."

'Gewoon zonde'

Bang voor zijn eigen kanaal, met honderdduizenden abonnees, is hij niet direct. "Ik red me wel, dan ga ik wat anders doen. Ik vind het gewoon zonde want ik heb in totaal op deze serie een miljoen kijkers gehad. Het is zonde als dat zou verdwijnen."

AVROTROS, de omroep waar Wie is de Mol wordt uitgezonden, laat in een reactie aan de NOS weten dat ze de aandacht van fans fantastisch vinden. "Maar je mag niet zomaar onze beelden gebruiken. Je moet toestemming hebben gevraagd voordat je de beelden uit bijvoorbeeld Wie is de Mol gebruikt. Je moet een licentie aanvragen en wij moeten die dan geven." Dat geldt voor grote mediabedrijven maar ook voor YouTubers.

Van der Vaart heeft geen toestemming gevraagd aan AVROTROS voor het gebruik van de beelden. Maar hij beroept zich erop dat hij slechts 20 seconden beeld op een illustrerende manier gebruikt. Of dat in de toekomst nog kan? "Ik denk het niet."

Onderzoeker Stef van Gompel van de UvA, gespecialiseerd in het auteursrecht, zegt dat de YouTuber zich mogelijk kan beroepen op het citaatrecht: "Op het moment dat hij een kort fragment kritisch bespreekt."