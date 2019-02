Akkoord over omstreden Europese auteursrechtenrichtlijn

"De onderhandelingen verliepen moeizaam, maar wat telt is dat we een eerlijk resultaat hebben dat geschikt is voor een digitaal Europa", zegt Eurocommissaris Ansip voor de Digitale Interne Markt. "De vrijheden en rechten van internetgebruikers worden verstevigd, creatievelingen worden beter beloond voor hun werk en de interneteconomie heeft duidelijkere regels om te hanteren."

Europarlementariƫr Julia Reda van de Piratenpartij is niet te spreken over de richtlijnen. "Het uitgangspunt was dat de nieuwe regels het speelveld gelijk moesten trekken. Ze moesten het voor kleine bedrijven makkelijker maken om te concurreren met techconcerns als Facebook en Google. Maar ik ben bang dat alleen zulke giganten de middelen hebben om deze uitgebreide maatregelen toe te passen."

Meerderheid parlement

De regelgeving is nog niet definitief. De regeringen van de EU-lidstaten moeten zich er nog over buigen in de Europese Raad, waarschijnlijk later deze maand. Ook moet het Europarlement nog stemmen over de maatregelen. Dat gebeurt eind maart of begin april.

Axel Voss, hoofdonderhandelaar namens het Europarlement, gaat ervan uit dat een meerderheid in het parlement de plannen steunt.