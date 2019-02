Curaçao moet spil worden voor hulp aan Venezuela

Als het aan het kabinet ligt, wordt Curaçao de spil in de hulp aan de noodlijdende bevolking van het buurland Venezuela. De ministers Blok en Kaag melden aan de Tweede Kamer dat het kabinet, in overleg met de regering van Curaçao, ingaat op een verzoek daartoe van de Venezolaanse interim-president Guaidó en de Verenigde Staten. Curaçao moet de "logistieke hub" worden voor humanitaire hulp.

Volgens het kabinet is het cruciaal dat de Venezolaanse bevolking toegang krijgt tot voedsel en medicijnen, die daar hard nodig zijn.

Onverkwikkelijk instrument

Blok hoopt dat president Maduro toestemming geeft voor de hulp. Volgens de minister gebruikt Maduro het onthouden van hulp nu "als onverkwikkelijk instrument" om druk uit te oefenen op de eigen bevolking. Hij vindt het "verschrikkelijk" dat Maduro de problemen ontkent.

Het kabinet maakt zich ernstige zorgen over de situatie in Venezuela. "Op economisch, sociaal, humanitair en politiek gebied glijdt het land steeds verder af". Nederland wil ook dat er zo snel mogelijk verkiezingen komen in Venezuela. "Vandaar dat we ook Guaidó als interim-president hebben erkend", zegt Blok.