Stemhulp-seizoen geopend: in 9 provincies kunnen kiezers al aan de slag

Kieskompas heeft in Groningen, Gelderland, Noord-Holland en Utrecht een partnerschap met regionale omroepen. De stemhulp in die provincies is ontwikkeld met een panel van kiezers. De uitkomsten van de ingevulde Kieswijzer worden door de omroepen gebruikt voor debatten in aanloop naar de verkiezingen. Deze aanpak is volgens Kieskompas in het buitenland al erg gebruikelijk.

Verschil per regio

Het Kieskompas verschilt in een aantal provincies ook nog per regio. In Gelderland is er bijvoorbeeld afhankelijk van het woongebied (Veluwe, Arnhem/Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek) een stemhulp in te vullen. Volgens de organisatie achter het Kieskompas komen de thema's per regio overeen, maar verschillen enkele onderwerpen. In Arnhem en Nijmegen zal het bijvoorbeeld bij wonen gaan over studentenhuisvesting, terwijl het in de Achterhoek bij vervoer gaat over regionale buslijnen. Kiezers komen op de eigen pagina door aan het begin de postcode in te vullen.