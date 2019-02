Wekdienst 11/2: Politie-acties in Den Haag en Amersfoortse bomen gekapt

En dan nog dit:

Beste Rap-/Zangoptreden, Beste Videoclip, Beste Opname en Beste Nummer; Childish Gambino heeft vier Grammy Awards gewonnen met zijn nummer This Is America. In het nummer stelt Donald Glover, zoals hij echt heet, misstanden in de Amerikaanse samenleving aan de kaak. Het was de eerste keer dat een rapnummer de prijs voor Beste Nummer kreeg, maar Glover was uit protest niet aanwezig bij de uitreiking van de prijs. Hij vindt dat er bij de Grammy's de afgelopen jaren te weinig aandacht besteed is aan hiphop.

Ook Lady Gaga viel flink in de prijzen. De Amerikaanse zangeres was wel aanwezig bij de awardshow en kreeg drie awards, waaronder twee voor haar nummer Shallow uit de film A Star is Born waarin ze samen met Bradley Cooper speelt. Cooper was overigens niet bij de uitreiking, omdat hij in Londen bij de uitreiking van de Bafta's was.