Minister Blok sprak met oppositieleider Guaidó over Venezuela

Minister Blok van Buitenlandse Zaken heeft telefonisch gesproken met de Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó. Volgens Blok was het een goed gesprek over de ontwikkelingen in Venezuela.

Guaidó, die door Nederland wordt erkend als interim-president van Venezuela, zei vandaag dat hij met Nederland heeft overlegd over een steunpunt voor hulpverlening in het Caribisch gebied. In een reactie zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er nog geen concrete plannen zijn.

De oppositieleider deed zijn uitlatingen vanochtend na afloop van een kerkdienst tegen een verslaggever van de Venezolaanse krant El Nacional. Eerder meldde Guaidó al dat er drie steunpunten komen.

Curaçao liet toen weten bereid te zijn om een rol in de hulpverlening op zich te nemen als er een beroep zou worden gedaan op het eiland. Maar later zei premier Rhuggenaath dat humanitaire hulp de zaken verder op scherp kan zetten en dat Curaçao niet zit te wachten op een verdere escalatie.

Afgesloten

In reactie op de laatste berichtgeving zegt een woordvoerder in Willemstad dat er geen concrete plannen zijn en dat Curaçao niet op de hoogte is van besprekingen met Den Haag over hulpverlening aan Venezuela.

Vrachtwagens met Amerikaanse hulpgoederen voor Venezuela worden op dit moment tegengehouden bij Colombiaans-Venezolaanse grens. President Maduro, die in zijn land te kampen heeft met een enorme crisis, heeft gezegd dat de hulp Venezuela niet binnen mag. Hij heeft de brug tussen de Colombiaanse stad Cúcuta en Venezolaans grondgebied met containers afgesloten.

Venezuela zit economisch aan de grond en miljoenen Venezolanen zijn naar het buitenland gevlucht. Guaidó riep zich vorige maand uit tot interim-president als vervanger van Maduro.