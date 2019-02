Ruim een ton ingezameld voor zoektocht naar piloot vliegtuig Sala

De familie van piloot David Ibbotson probeert met een crowdfundingsactie zoveel mogelijk geld in te zamelen om de zoektocht naar Ibbotsons lichaam voort te zetten. Hij verongelukte toen hij de Argentijnse voetballer Emiliano Sala naar zijn nieuwe club in Cardiff vloog.

Het lichaam van de voetballer is inmiddels gevonden in het vliegtuigwrak, maar het lichaam van de piloot is nog spoorloos. Om te voorkomen dat de zoektocht wordt stopgezet, begon de familie de crowdfundingsactie. In drie dagen tijd is er al meer dan 100.000 euro ingezameld.

De Franse voetballer Kylian Mbapé doneerde meer dan 30.000 euro, de Britse voetbalpresentator Gary Linekerbijna 1000 euro. Eerder werd na het afblazen van de officiële zoektocht naar het vliegtuigje al ruim 350.000 euro ingezameld om het speuren voort te zetten.

De familie van Ibbotson schrijft op de actiepagina niet met de gedachte te kunnen leven dat hun man, vader en zoon nu helemaal alleen is. Ze willen dat zijn lichaam naar huis wordt gebracht. De familie hoopt zo'n 350.000 euro in te zamelen.

Vliegtuiggebaren

In het Engelse voetbal wordt dit weekend nog stilgestaan bij het vliegtuigongeluk. Voor de wedstrijd tussen Southampton en Cardiff werd een minuut stilte gehouden.

Vlak na het herdenkingsmoment maakten zeker twee supporters van de thuisclub vliegtuiggebaren met hun armen naar de fans van Cardiff. "Dergelijk gedrag hoort niet thuis in onze sport en in ons stadion", zegt het bestuur van de club in een reactie. De supporters zijn aangehouden en overgeleverd aan de politie.

Southampton legt twee supporters die de gebaren maakten een levenslang stadionverbod op.