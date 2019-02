Turkije maant China heropvoedingskampen voor Oeigoeren te sluiten

Turkije heeft China opgeroepen de kampen te sluiten waar Oeigoeren vastzitten, een etnische moslimminderheid die verwant is aan de Turken. In de heropvoedingskampen zouden een miljoen mensen wonen. Turkije noemt dat "een grote schande voor de mensheid".

Mensenrechtenactivisten riepen afgelopen week Europese en islamitische landen op om het voortouw te nemen in een VN-onderzoek naar de detentie en indoctrinatie van de Oeigoeren en andere moslims in de autonome regio Xinjiang. Ankara roept de internationale gemeenschap en de secretaris-generaal van de VN op om actie te ondernemen.

Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het geen geheim meer is dat "meer dan een miljoen Oeigoerse Turken willekeurig worden gearresteerd en worden gemarteld en gehersenspoeld in interneringskampen en gevangenissen".

Onacceptabel

Turkije reageert hiermee op de dood van de Oeigoerse dichter en muzikant Abdurehim Heyit, die in gevangenschap overleed.

Het is niet voor het eerst dat China internationale kritiek krijgt op het zogenoemde deradicaliseringsprogramma in de westelijke provincie. De Oeigoeren maken 45 procent van de bevolking in de regio uit.

China zegt dat het de religie en cultuur van zijn etnische minderheden beschermt en dat de "veiligheidsmaatregelen" nodig zijn om terrorisme en extremisme te voorkomen. In een verklaring roept het land Turkije op de "valse beschuldigingen" in te trekken en noemt ze "compleet onacceptabel". Eerder al noemde China vergelijkbare beschuldigingen "klinkklare onzin".