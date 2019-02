'Besluit Duitse concurrentiewaakhond tegen Facebook is baanbrekend'

De nieuwe benadering is mogelijk dankzij een nieuwe regel in het Duitse mededingingsrecht, legt Kulk uit. Daardoor kan het Bundeskartellamt de werkwijze omtrent data verzamelen meenemen in hun afweging.

De eis van de toezichthouder is duidelijk. De vraag waar nog geen antwoord op is, is hoe Facebook aan de eisen gaat voldoen. Wanneer en op welke manier gaat het netwerk zijn gebruikers om toestemming vragen, zowel binnen zijn eigen dochter-apps als voor de data die het via anders sites en apps verzameld?

"Je kunt ervan uitgaan dat de Duitse waakhond zich niet door Facebook met een kluitje in het riet laat sturen", zegt Kulk. Met andere woorden: het zal Facebook waarschijnlijk niet gemakkelijk worden gemaakt in het doen van verbetervoorstellen. "Ze hebben Facebook in de bek en zullen waarschijnlijk nu goed doorbijten."