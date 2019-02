Geen kopers voor schilderijen 'A. Hitler' op omstreden veiling

Terwijl buiten de politie een oogje in het zeil hield, was in het veilinghuis binnen tien minuten duidelijk dat er geen kopers voor de aquarellen gevonden zouden worden. Mogelijk waren kopers afgeschrikt door de ophef, of was de prijs te hoog: het duurste werk moest minstens 45.000 euro opbrengen.

Ook de rieten stoel vond geen nieuwe eigenaar. Het tafelkleed en de vaas gingen voor 630 en 5500 euro van de hand.

Kopers kunnen zich ook de komende tijd nog bij het veilinghuis melden om de werken onderhands over te nemen.