Frans geel hesje verliest vingers bij demonstratie

Bij rellen tussen gele hesjes en de politie bij het parlementsgebouw in Parijs is een van de demonstranten een deel van zijn hand kwijtgeraakt. Een rubber granaat, afgeschoten door de politie, ontplofte toen hij hem wilde oppakken.

Gele hesjes probeerden hekken bij het parlement weg te halen, waarna de politie ingreep. Daarbij zouden granaten zijn ingezet. Het slachtoffer zou zeker vier vingers hebben verloren.

De man droeg volgens Franse media geen geel hesje, hij zou een fotograaf van de gele hesjes zijn. Na de confrontatie bij het parlementsgebouw trok een grote groep gele hesjes naar de Eiffeltoren.

Onderweg ging een auto van de Franse anti-terreureenheid Sentinelle in vlammen op. Ook elders werden auto's in brand gestoken.

In heel Frankrijk waren zo'n 12.000 gele hesjes op pad om te demonstreren. Veel protesten verliepen vreedzaam. In Parijs liepen zo'n vierduizend betogers, minder dan vorige week. Het is het dertiende weekeinde dat de hesjes in Parijs de straat op gaan.

De protesten begonnen in november uit onvrede over een verhoging van de brandstofprijzen. Later richtten de protesten zich op veel bredere sentimenten. Het hele hervormingsbeleid van president Macro wordt gehekeld, al is de protestbeweging allang niet meer één blok.