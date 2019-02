Stankoverlast in Midden-Nederland door probleem met giftige stof

In een groot gebied in Nederland is er sprake van stankoverlast na een ongeval met een giftige stof in Alblasserdam. Er is een NL-Alert uitgegaan om mensen die last hebben te waarschuwen ramen en deuren gesloten te houden. Tot aan Utrecht toe komen meldingen over de stank binnen.

De stank is afkomstig uit een tankwagen op een bedrijventerrein aan de Edisonweg in Alblasserdam. Volgens de veiligheidsregio is een product in die tank te warm geworden, waardoor er een rubber- of gasachtige geur te ruiken is. Wat er precies in de tank zit is nog niet bekend.

Meetploegen van de brandweer hebben vastgesteld dat de stof die de stank veroorzaakt, tot op 400 meter afstand is verspreid. De stankoverlast bestrijkt een veel groter gebied.

De brandweer spuit in de directe omgeving van de tankwagen met water. Dat waterscherm zou de stank moeten verminderen.