Europees compromis over gasproject Nordstream 2

In Brussel hebben de EU-ambassadeurs een compromis bereikt over de Russisch-Duitse aardgaspijpleiding in aanbouw, Nordstream 2. Duitsland kreeg gedaan dat het project wordt voortgezet, maar daartegenover staan wel strengere regels.

Door de pijpleiding moet in de toekomst jaarlijks 55 miljard kubieke meter aardgas van Rusland naar Duitsland worden vervoerd. In december was al 370 kilometer aangelegd van de pijpleiding, die in totaal 1200 kilometer lang wordt. Eind dit jaar moet het eerste Russische aardgas via de pijpleiding in Duitsland aankomen.

Kritiek

Terwijl Duitsland steeds volhield dat het om een louter economisch project ging, was er harde Amerikaanse kritiek, die erop neerkwam dat Europa zich met de pijpleiding afhankelijk maakt van Rusland. Ook Nederlandse bedrijven zijn betrokken bij de aanleg van het project.

Ook binnen de Europese Unie is er kritiek op het project. Veel landen maken zich net als de Amerikanen zorgen over het gevaar van grotere afhankelijkheid van Rusland en sommige landen vonden dat het project aan strakkere regels gebonden moest worden.

Gisteren veranderde Frankrijk van mening over Nordstream 2, terwijl het daarvoor steeds aan de kant van Duitsland stond. De Fransen wilden strengere regels voor het project, met als belangrijkste dat de gasleverancier, het Russische staatsbedrijf Gazprom, niet ook de exploitant van het project mag zijn.

Opluchting

De Duitse minister van Economische Zaken Altmaier is opgelucht over het nu bereikte compromis. Dat voorziet er volgens hem in dat de gasleverantie gegarandeerd is, maar ook dat Europa via dit project niet onder druk kan worden gezet door Rusland.

De aanleg van Nordstream 2 is een bittere pil voor landen als Polen, Oekraïne en de Baltische staten. Die verdienden voorheen veel geld aan de doorvoer van Russisch aardgas, maar dat is bij de nieuwe route via de Oostzee niet meer het geval.