Neergeschoten oud-voetballer Abdellaoui: 'Schietpartij was vergissing'

De woensdagavond neergeschoten oud-voetballer Yassine Abdellaoui is ervan overtuigd dat hij slachtoffer is van een vergissing. Via zijn advocaat laat hij weten dat hij geen enkel conflict heeft en zich niet ophoudt in criminele kringen.

"Degene die geschoten heeft, zou er goed van uit kunnen hebben gaan dat Yassine iemand anders was", zegt zijn advocaat Sanne Schuurman. Volgens hem zijn er "feiten en omstandigheden" die een vergissing aannemelijk maken.

Zo droeg Abdellaoui bedekkende kleding, was het donker en was hij niet bij zijn eigen huis. Nadere details wil de advocaat niet geven.

De politie zegt alle scenario's nog open te houden en kan nog niet aangeven of Abdellaoui voor een ander is aangezien of toch het werkelijke doelwit was.

Gericht

Er lijkt in ieder geval gericht op de oud-voetballer geschoten, want hij was op dat moment alleen. Woensdagavond rond 23.30 uur werd hij in zijn been geschoten in de Amsterdamse wijk IJburg. Twee mannen vluchtten daarna op een scooter.

Vermoedelijk is die scooter vandaag teruggevonden bij Schellingwoude in Amsterdam-Noord. De politie vraagt getuigen om zich te melden.

Yassine Abdellaoui speelde in het verleden bij Willem II, NAC, De Graafschap en andere clubs. Met een andere oud-voetballer werd hij verdacht van het witwassen van drugsgeld. Na een jarenlange procedure sprak het gerechtshof Abdellaoui hiervan in 2014 vrij.