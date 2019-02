'In IJburg neergeschoten man is oud-voetballer Yassine Abdellaoui'

De man die gisteravond in de Amsterdamse wijk IJburg werd neergeschoten, is oud-voetballer Yassine Abdellaoui, schrijft De Telegraaf. Hij raakte gewond, maar verkeert niet in levensgevaar.

De politie wil alleen zeggen dat het slachtoffer een 43-jarige man is. Gisteravond rond 23.30 uur kwamen bij de politie meerdere meldingen binnen van harde knallen op de George Sliekerkade.

Op de plek van de melding trof de politie een gewonde man aan. Ook werden verschillende kogelhulzen gevonden. Getuigen hebben gezien hoe twee mensen wegreden op een scooter.

De 43-jarige Yassine Abdellaoui voetbalde onder meer voor NAC en Willem II. Er kwam een einde aan zijn carrière door een witwaszaak waarin hij jarenlang verdachte was. Hij zat korte tijd in de gevangenis, maar werd in hoger beroep vrijgesproken.