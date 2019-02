Eerste vrachtwagens met hulp VS bij Venezolaanse grens

De eerste vrachtwagens met Amerikaanse hulpgoederen die bestemd zijn voor Venezuela, zijn gearriveerd bij de Colombiaans-Venezolaanse grens. De Venezolaanse president Maduro, die in zijn land te kampen heeft met een enorme crisis, heeft gezegd dat de hulp Venezuela niet binnen mag. Hij heeft de brug tussen de Colombiaanse stad Cúcuta en Venezolaans grondgebied afgesloten. Militairen houden er de wacht.

Maduro's opponent Guaidó, die door de VS en zo'n veertig andere landen erkend wordt als de nieuwe president, zegt dat de hulp hard nodig is en dat de goederen hoe dan ook bij de bevolking terecht moeten komen.

Onder de leiding van Maduro is Venezuela in een diepe economische crisis terechtgekomen. Het ontbreekt de bevolking aan basisbehoeften als voedsel en medicijnen. Maar Maduro benadrukt dat Venezuela geen land van bedelaars is, en dat buitenlandse hulp overbodig is.