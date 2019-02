Brexit kan Ieren geld gaan kosten, maar vrede is het belangrijkst

Richmond herinnert daarbij aan de Troubles, de bloedige jaren van geweld in Noord-Ierland, waarbij in 35 jaar tijd meer dan 3000 mensen om het leven kwamen. "Elke dag waren er nieuwsberichten over autobommen die afgingen, mensen die in hun knieën waren geschoten, vaders of moeders die 's avonds niet meer thuis kwamen. Bij de grens kreeg je een geweer in je gezicht, dat heb ik als kind nog meegemaakt. Dat willen we nooit meer meemaken." De Ierse regering is namelijk bang dat de invoering van grenscontroles kan leiden tot het oplaaien van het geweld in de regio.

En dat voorkomen is, erkent Richmond, belangrijker dan de economische schade die brexit teweeg kan brengen. "Ja, vasthouden aan die open grens is onze belangrijkste prioriteit. Hoe zeer we ons nu ook voorbereiden op het slechtst denkbare brexitscenario, we zullen in dat geval niet kunnen voorkomen dat er duizenden banen verloren gaan."

'Poot stijf houden'

Richmond: "Het probleem is: als we nu toegeven aan de Britse regering, gaat de brexit-vleugel van May's partij morgen om nog meer vragen. Ze zullen nergens genoegen meenemen. Daarom moeten we onze poot stijf houden."

Ondanks de zorgen in de haven in Dublin, staat de havendirecteur vierkant achter de Ierse regering. "Die Noord-Ierse grens ligt hier zo gevoelig. Er is daarom vooral steun voor hoe de regering zich opstelt."

Ook een meerderheid van de Ierse bevolking staat achter de harde opstelling van premier Varadkar. Daarnaast is maar liefst 85 procent van de Ieren positief over het EU-lidmaatschap. Dat is één van de hoogste percentages in alle EU-lidstaten.