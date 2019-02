Rutte tegen jongeren: 'We doen al veel aan klimaat, vraag niet meer'

Premier Rutte noemt het klimaatprotest van jongeren 'fantastisch', maar vindt dat ze verdergaande maatregelen niet kunnen vragen van het kabinet.

Nederland wil heel veel doen aan het klimaat, in vergelijking met andere Europese landen, stelt Rutte. Het gaat om CO2-reductie in 2030. "Jongens, wat wil je nog meer?", zegt hij in een reactie op zo'n 15.000 'klimaatspijbelaars' op het Haagse Malieveld. "Je kunt onmogelijk meer vragen".

Touw trekken

De premier wil de bijeenkomst niet zien als een "race" wie het meeste doet voor het klimaat. "Laten we samen aan het touw trekken", zegt Rutte. "In plaats van elkaar de maat te nemen." Rutte heeft zelf niet veel meegekregen van de lange stoet langs de Hofvijver, tegenover het Torentje waar zijn werkruimte is. Hij had allerlei afspraken.

Minister Wiebes van Economische Zaken, verantwoordelijk voor de Nederlandse klimaatmaatregelen, vindt het begrijpelijk dat de jongeren demonstreren. "Ik snap het wel. Het is meer hun klimaat dan het onze."