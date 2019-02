Je huis op een bedrijventerrein: het wonen van de toekomst?

Jarenlang naar een huis zoeken, huizenprijzen die de pan uit rijzen, bij je werk in de buurt willen wonen maar niks betaalbaars vinden: er is nog steeds een groot tekort aan woningen.

Om die reden maakten rijk, provincies, marktpartijen en corporaties in mei vorig jaar een aantal afspraken die uitmondden in de Nationale Woonagenda. 75.000 woningen per jaar moeten erbij komen, maar in dit kleine land is het niet makkelijk om daarvoor geschikte locaties te vinden.

Daarom zullen er, als het aan het kabinet ligt, de komende jaren op steeds meer voormalige bedrijventerreinen nieuwbouwprojecten starten.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft in Zaanstad het startsein gegeven voor een overheidsfonds voor dergelijke projecten. Bedoeld om investeerders over te halen om grond van oude bedrijfsterreinen bouwklaar te maken: zulke projecten zijn vaak ingewikkeld en duur.

Want hoe is de grond er aan toe, moet er gesaneerd worden? Als er nog bedrijven gevestigd zijn, hoe zit het dan met de geluidsoverlast? Moeten er bedrijven uitgekocht worden, zijn er voorzieningen in de buurt? Hoe zit het met het groen? In gebieden met veel asfalt en weinig groen is het snel te warm.

Ligging

De ligging van de locaties is niet het probleem, denkt het kabinet. "Oude bedrijventerreinen en kantoorparken liggen vaak op aantrekkelijke locaties, maar plannen komen vaak niet van de grond door onvoldoende voorfinanciering. Die voorfinanciering is nodig om deze locaties geschikt te maken voor woningbouw", zei Ollongren.



Ze tekende vorige week een overeenkomst in Groningen voor 20.000 woningen, die onder meer in de Eemskanaalzone en op het Suikerfabriekterrein zullen worden ontwikkeld. En vandaag was zij dus in Zaanstad, bij de Achtersluispolder waar 8000 woningen kunnen komen.

Kortlopende leningen

De komende tijd gaat ze nog afspraken maken met vier andere regio's waar de druk op de woningmarkt groot is: de Metropoolregio Amsterdam, de Metropoolregio Utrecht, de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en de regio Eindhoven.

Provincies en lokale partijen investeren nu 38 miljoen euro, het Rijk doet daar nog eens 38 miljoen euro bij. Uit het fonds zijn kortlopende geldleningen beschikbaar voor maximaal 5 jaar en maximaal 3,5 miljoen euro per project.

Ollongren liet na de lancering van het fonds weten dat zich al enkele investeerders gemeld hebben.