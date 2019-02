Klimaatspijbelaars: 'Volgende week willen we jullie weer zien'

Ook in Groningen werd vandaag door scholieren een stakingsmars gehouden om aandacht te vragen voor het klimaat. "Den Haag is ver weg. En voor mensen voor wie de reis te duur is, of die geen tijd hebben is dat niet echt handig. En dit is ook beter voor het milieu", zegt initiatiefnemer Idsert Oldenkamp tegen RTV Noord.

Volgens RTV Noord liepen honderden scholieren mee.