Klimaatspijbelaars onderweg: 'Ik wil niet de rotzooi opruimen van politici'

Lin vindt het vooral belangrijk dat de politici vanaf vandaag iets gaan veranderen. "Het klimaatbeleid is op dit moment nog niet wat het moet zijn. Er moet een omslagpunt komen. De politici praten er wel over, maar het klimaatakkoord is nog lang niet zo goed als het moet zijn. Er moet nu iets veranderen, niet dat we over 10 jaar de rotzooi moeten opruimen van de politici van nu."

De school van de scholiere vertrekt met twee bussen naar Den Haag. In totaal gaan er 105 scholieren mee. Ook in andere delen van het land komt de reis naar de politieke hoofdstad op gang, is te zien op foto's en video's op social media.