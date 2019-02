Advocaten: oorlogsvluchtelingen komen bij IND nauwelijks aan de beurt

Vluchtelingen uit oorlogsgebieden komen amper aan de beurt om een asielprocedure te starten, stellen asieladvocaten. Deze groep vluchtelingen maakt door hun situatie normaliter veel kans op een verblijfsvergunning. Toch treffen advocaten al maanden lege wachtkamers in de Nederlandse aanmeldcentra.

De asielprocedures van oorlogsvluchtelingen moeten behandeld worden door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), maar die houdt zich de afgelopen tijd voornamelijk bezig met de aanvragen van mensen uit veilige landen en asielzoekers die al in een ander Europees land zijn geweest.

Ontmoedigingsbeleid

Volgens advocaat Bart Toemen is de IND doelbewust een ontmoedigingsbeleid aan het voeren. Hij werkt als asieladvocaat in het aanmeldcentrum in Den Bosch en heeft daar al zes maanden geen asielzoeker uit een oorlogsgebied meer hoeven bij te staan. "Lege wachtkamers op het aanmeldcentrum, advocaten die worden afgebeld omdat er geen zaken zijn en IND-medewerkers die naar Italië en Griekenland worden gestuurd om daar te assisteren."

"Dit heeft niets meer met capaciteitsproblemen te maken. Dit is ontmoedigingsbeleid over de ruggen van kwetsbare mensen", zegt Toemen.

Martijn Spapens, asieladvocaat in het aanmeldcentrum in Zevenaar heeft dezelfde ervaring. "Ik heb nauwelijks procedures gehad voor vluchtelingen terwijl er wel instroom is. Het afgelopen jaar zijn alle diensten die ik daar had afgebeld."

46 weken wachten

Eerder deze week beklaagde Vluchtelingenwerk zich over de lange wachtlijsten voor asielzoekers bij de IND. Mensen die nu in Nederland aankomen moeten meer dan een jaar wachten voordat hun asielaanvraag in behandeling wordt genomen.

De IND erkent dat kansrijke asielzoekers die nu aan de beurt zijn voor hun verhoor, gemiddeld 46 weken hebben gewacht. Dat heeft vooral te maken met een tekort aan personeel. Er zijn na eerdere klachten al 200 mensen extra aangenomen en daar komen nog eens 150 mensen bij. Maar die mensen moeten eerst worden ingewerkt.

Daarnaast neemt de IND het asielverzoek van mensen uit veilige landen eerst in behandeling. Net als asielzoekers met een zogenoemde Dublin-claim. Dat zijn mensen die al in een ander Europees land zijn geregistreerd. Zij hadden hun asielverzoek in dat land moeten indienen en moeten daarom terug. Het gevolg is de oplopende wachttijden bij mensen die waarschijnlijk een asielvergunning gaan krijgen.